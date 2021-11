Wolfsthal besiegt Fischamend deutlich

Details Samstag, 06. November 2021 03:15

2. Klasse Ost: Mit Fischamend und Wolfsthal trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den ATSV Fischamend schien der SC Wolfsthal aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende vor rund 140 Fans eine 1:4-Niederlage stand. Damit wurde Wolfsthal der Favoritenrolle vollends gerecht.

Das erste Tor des Spiels ging an Fischamend. Allerdings gelang dies nur mithilfe des SC Wolfsthal, denn Unglücksrabe Dominic Schmid beförderte den Ball ins eigene Netz (17.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Josip Djoja das 1:1 zugunsten von Wolfsthal (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Djoja trifft doppelt

Nach etwas mehr als einer Stunde ging der SC Wolfsthal durch den zweiten Treffer von Djoja (64.) in Führung. Neven Juric schoss die Kugel zum 3:1 für die Gäste über die Linie (69.). Der ATSV Fischamend wurde deutlich abgehängt, als Wolfsthals Martin Almstädter auf 4:1 erhöhte (83.). Am Ende schlug der SC Wolfsthal Fischamend auswärts.

Trotz der Schlappe behält der ATSV Fischamend den fünften Tabellenplatz bei. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Fischamend in dieser Zeit nur einmal gewann.

Wolfsthal übernimmt nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der 2. Klasse Ost. In der Defensive des SC Wolfsthal griffen die Räder ineinander, sodass Wolfsthal im bisherigen Saisonverlauf erst achtmal einen Gegentreffer einsteckte. Nur einmal gab sich der SC Wolfsthal bisher geschlagen. Wolfsthal scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige elf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Der ATSV Fischamend verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.03.2022 beim SC Margarethen/M. wieder gefordert. Der SC Wolfsthal trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SC Wolfsthal, 1:4 (1:1)

17 Eigentor durch Dominic Schmid 1:0

40 Josip Djoja 1:1

64 Josip Djoja 1:2

69 Neven Juric 1:3

83 Martin Almstaedter 1:4

