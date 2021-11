Hundsheim kegelt Höflein vom Platz

Details Sonntag, 07. November 2021 03:19

2. Klasse Ost: Hundsheim kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 120 Zuschauern einen 9:0-Erfolg davon. Damit wurden die Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht.

Marian Kopca brachte Höflein in der 23. Minute ins Hintertreffen. Thomas Math erhöhte den Vorsprung des SV Hundsheim nach 28 Minuten auf 2:0. In der 30. Minute legte Lubomir Gogolak zum 3:0 zugunsten des Tabellenführers nach. Dem SV Hundsheim gelang in der 33. Spielminute der vierten Tagestreffer durch Mustafa Cetinyürek. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Mustafa Shamandi seine Chance und schoss das 5:0 (43.) für Hundsheim. Die Hintermannschaft des SC Höflein glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gäste mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Gogolak nicht zu stoppen

Marian Timm baute den Vorsprung des SV Hundsheim in der 71. Minute aus. Mit den Treffern zum 9:0 (80./83./89.) sicherte Gogolak Hundsheim nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt und erzielte in diesem Spiel insgesamt vier Tore. Schließlich war das Schützenfest für den SV Hundsheim beendet und Höflein gnadenlos vorgeführt.

Hundsheim macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. In der Defensive des SV Hundsheim griffen die Räder ineinander, sodass Hundsheim im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison des SV Hundsheim verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hundsheim nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den SV Hundsheim scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Der SC Höflein holte auswärts bisher nur 15 Zähler. Trotz der Niederlage belegt Höflein weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Situation beim SC Höflein bleibt angespannt. Gegen Hundsheim kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der SV Hundsheim verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.03.2022 beim SC Wolfsthal wieder gefordert. Höflein trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den SV Stixneusiedl/Gallbrunn.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SC Höflein, 9:0 (5:0)

23 Marian Kopca 1:0

28 Thomas Math 2:0

30 Lubomir Gogolak 3:0

33 Mustafa Cetinyuerek 4:0

43 Mustafa Shamandi 5:0

71 Marian Timm 6:0

80 Lubomir Gogolak 7:0

83 Lubomir Gogolak 8:0

89 Lubomir Gogolak 9:0

