Kantersieg gegen Edelstal: Prellenkirchen feiert den vierten Sieg in Folge

Details Sonntag, 27. März 2022 00:04

2. Klasse Ost: Knapp 60 Fans kamen zum Rückrundenauftakt nach Edelstal. Prellenkirchen erteilte Edelstal eine Lehrstunde: 8:1 hieß es am Ende für den SV Prellenkirchen. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Pr.kirchen enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel hatte der Gast durch ein 2:0 für sich entschieden.

Fabian Hruby sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (9./24./28.) aus der Perspektive des SV Prellenkirchen. Bernhard Bayer baute den Vorsprung von Prellenkirchen in der 32. Minute auf 4:0 aus. Der SV Prellenkirchen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Gnadenlose Gäste siegen klar

Milan Sihelsky legte in der 61. Minute zum 5:0 für Prellenkirchen nach. Lukas Patzschke schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 6:0 für den SV Prellenkirchen in die Höhe. Der siebte Streich von Prellenkirchen war Lukas Patzschke vorbehalten (80.). Der SC Edelstal kam kurz vor dem Ende zum Ehrentreffer (89.) durch Alexander Schmölzer. Mit dem Spielende fuhr Prellenkirchen einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für das Schlusslicht klar, dass gegen den SV Prellenkirchen heute kein Kraut gewachsen war.

Edelstal stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Ost und hat bereits 66 Gegentreffer kassiert. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gastgebers immens. Die Offensive des SC Edelstal zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Der SV Prellenkirchen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Die bisherige Spielzeit von Pr.kirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Prellenkirchen verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Pr.kirchen in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am nächsten Sonntag reist Edelstal zum SC Hof am Leithaberge, zeitgleich empfängt der SV Prellenkirchen den Sarasdorf/T. SC.

2. Klasse Ost: SC Edelstal – SV Prellenkirchen, 1:8 (0:4)

89 Alexander Schmoelzer 1:8

88 Lukas Patzschke 0:8

80 Lukas Patzschke 0:7

73 Lukas Patzschke 0:6

61 Milan Sihelsky 0:5

32 Bernhard Bayer 0:4

28 Fabian Hruby 0:3

24 Fabian Hruby 0:2

9 Fabian Hruby 0:1