Zwei-Tore-Mann Amer reicht Petronell gegen Rohrau/G. nicht

Details Montag, 28. März 2022 01:24

2. Klasse Ost: Der SC Rohrau/G. und der ASV Petronell boten den rund 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Rohrau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 2:2-Punkteteilung gegeben.

Petronell geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Stefan Feitsch das schnelle 1:0 für den SC Rohrau/Gerhaus erzielte. Florian Edler erhöhte den Vorsprung des SC Rohrau/G. nach 19 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Philipp Steiner schraubte das Ergebnis in der 47. Minute mit dem 3:0 für Rohrau in die Höhe. Doch die Gäste hatten sich noch nicht aufgegeben. Denn Rohraus Benjamin Skarits sah nach einer Torchancenverhinderung glatt Rot (57.). Eine starke Leistung zeigte dann Karim Amer, der sich mit einem Doppelpack für den ASV Petronell beim Trainer empfahl (78./95.). Nachdem der Gast zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Zehn Mann retten die drei Punkte

Der SC Rohrau/Gerhaus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Rohrau/G. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Petronell alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem ASV Petronell auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Rohrau setzte sich mit diesem Sieg von Petronell ab und nimmt nun mit 16 Punkten den achten Rang ein, während der ASV Petronell weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist der SC Rohrau/Gerhaus zum ATSV Fischamend, zeitgleich empfängt Petronell den SC Au/L.

2. Klasse Ost: SC Rohrau/Gerhaus – ASV Petronell, 3:2 (2:0)

95 Karim Amer 3:2

78 Karim Amer 3:1

47 Philipp Steiner 3:0

19 Florian Edler 2:0

7 Stefan Feitsch 1:0