Knappe Niederlage gegen Wilfleinsdorf: Krise von Höflein geht weiter

Details Montag, 04. April 2022 01:00

2. Klasse Ost: Etwa 100 Besucher fanden sich am Sportplatz in Höflein ein. Höflein und Wilfleinsdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Der SC Höflein erlitt gegen den USC Wilfleinsdorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von Höflein zu Ende gegangen.

Laszlo Simon brachte Wilfleinsdorf in der zwölften Minute mit einem Strafstoß in Front. In der 29. Minute brachte Semir Kapic das Netz für den Gast zum Zappeln. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Mit dem 3:0 von René Lukac für den USC Wilfleinsdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Doch Andrej Gendiar schoss die Kugel dann vom Elfmeterpunkt aus zum 1:3 für den SC Höflein über die Linie (63.). Für das 4:1 von Wilfleinsdorf sorgte Patrik Mozola, der in Minute 69 zur Stelle war. Alles schien entschieden. Durchsetzungsstark zeigte sich Höflein, als Rudolf Skrobak (70.) und Gendiar (78.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und auf 3:4 heran kam. Das Heimteam steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der SC Höflein etwas hätte mitnehmen können.

Knapper Auswärtssieg

Höflein bekleidet mit 15 Zählern Tabellenposition neun. In dieser Saison sammelte der SC Höflein bisher fünf Siege und kassierte zehn Niederlagen.

Der USC Wilfleinsdorf behauptet nach dem Erfolg über Höflein den zweiten Tabellenplatz. Wilfleinsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 54 geschossene Treffer gehen auf das Konto des USC Wilfleinsdorf. Die Saisonbilanz von Wilfleinsdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und zwei Unentschieden büßte der USC Wilfleinsdorf lediglich eine Niederlage ein.

Nach der Niederlage gegen Wilfleinsdorf bleibt der SC Höflein weiterhin glücklos. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USC Wilfleinsdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Während Höflein am kommenden Sonntag den SV Prellenkirchen empfängt, bekommt es Wilfleinsdorf am selben Tag mit dem SV Hundsheim zu tun.

2. Klasse Ost: SC Höflein – USC Wilfleinsdorf, 3:4 (0:2)

78 Andrej Gendiar 3:4

70 Rudolf Skrobak 2:4

69 Patrik Mozola 1:4

63 Andrej Gendiar 1:3

48 Rene Lukac 0:3

29 Semir Kapic 0:2

12 Laszlo Simon 0:1