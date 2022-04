Hundsheim gewinnt Spitzenspiel gegen Wilfleinsdorf

Details Sonntag, 10. April 2022 00:59

2. Klasse Ost: 115 Zuschuer zählte man in Hundsheim. Nach der Auswärtspartie gegen den SV Hundsheim stand der USC Wilfleinsdorf mit leeren Händen da. Hundsheim siegte mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Hundsheim die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Wilfleinsdorf für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete René Lukac schon früh verantwortlich (5.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Halil Akaslan zum 1:1-Ausgleich für Hundsheim. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Marian Kopca versenkte die Kugel dann zum 2:1 (51.) für die Heimelf. Florin-Sebastian Veresteanu erhöhte den Vorsprung des SV Hundsheim nach 63 Minuten auf 3:1. Es folgte der Anschlusstreffer für den USC Wilfleinsdorf – bereits der zweite für Lukac. Nun stand es nur noch 2:3 (73.). Lubomir Gogolak war es, der in der 80. Minute den Ball im Tor von Wilfleinsdorf unterbrachte und das Spiel somit entschied. Am Schluss fuhr Hundsheim gegen den USC Wilfleinsdorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Big Points für Hundsheim

Der SV Hundsheim machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz. Die Offensive der Gastgeber in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Wilfleinsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 68-mal schlugen die Angreifer von Hundsheim in dieser Spielzeit zu.

Der USC Wilfleinsdorf hat auch nach der Pleite weiter die zweite Tabellenposition inne.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

Nächster Prüfstein für den SV Hundsheim ist der SV Prellenkirchen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Wilfleinsdorf misst sich zur selben Zeit mit dem SV Stixneusiedl/Gallbrunn.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – USC Wilfleinsdorf, 4:2 (1:1)

80 Lubomir Gogolak 4:2

73 Rene Lukac 3:2

63 Florin-Sebastian Veresteanu 3:1

51 Marian Kopca 2:1

43 Halil Akaslan 1:1

5 Rene Lukac 0:1