Hundsheim schlägt vorne eiskalt zu und gewinnt in Prellenkirchen

Details Samstag, 16. April 2022 00:58

2. Klasse Ost: Rund 90 Fans kamen zum Spiel der 17. Runde nach Prellenkirchen. Mit 0:4 verlor der SV Prellenkirchen am vergangenen Freitag deutlich gegen den SV Hundsheim. Hundsheim ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pr.kirchen einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der SV Hundsheim erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

In der dritten Minute lenkte Adam Kunstek den Ball nach einem Eckball zugunsten des Gasts ins eigene Netz. Hundsheim machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Kopfball-Treffer von Lubomir Gogolak (10.). Die Gäste hatten weitere Großchancen und ein Foul am Keeper verhinderte zunächst das 3:0 (17.) Dominik Luxbacher brachte den SV Hundsheim dann aber doch in ruhiges Fahrwasser, indem er wenig später das 3:0 erzielte (23.). Bevor es in die Pause ging, hatte Florin-Sebastian Veresteanu noch das 4:0 von Hundsheim mit einem herrlichen Freistoß parat (41.). Bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Sven Mayer betrieb der SV Prellenkirchen nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des SV Hundsheim.

Souveräner Erfolg des SV Hundsheim

Durch diese Niederlage fällt Prellenkirchen in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die Situation beim SV Prellenkirchen bleibt angespannt. Gegen Hundsheim kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der SV Hundsheim mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. In der Defensive von Hundsheim griffen die Räder ineinander, sodass der SV Hundsheim im bisherigen Saisonverlauf erst 17-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison von Hundsheim verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Hundsheim nun schon 13 Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Am nächsten Sonntag reist Prellenkirchen zum SV Stixneusiedl/Gallbrunn, zeitgleich empfängt Hundsheim den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – SV Hundsheim, 0:4 (0:4)

41 Florin-Sebastian Veresteanu 0:4

23 Dominik Luxbacher 0:3

10 Lubomir Gogolak 0:2

3 Eigentor durch Adam Kunstek 0:1