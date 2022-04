SV Stixneusiedl erzwingt das Remis gegen Wilfleinsdorf

Details Sonntag, 17. April 2022 00:54

2. Klasse Ost: Im Spiel des USC Wilfleinsdorf gegen Stixneusiedl gab es vor knapp 100 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 4:4 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Für den Führungstreffer von Wilfleinsdorf zeichnete Laszlo Simon verantwortlich (28.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. David Packa versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des USC Wilfleinsdorf und stellte auf 1:1. Sechs Minuten später gingen die Gastgeber durch den zweiten Treffer von Simon in Führung. In der 73. Minute erhöhte Mehmet Aydogan auf 3:1 für Wilfleinsdorf. Doch die Gäste ließen nicht nach und starteten die Aufholjagd. Das 2:3 des SV Stixneusiedl/Gallbrunn bejubelte Johann Pany (79.). Jakub Hoffmann glich nur wenig später für die Gäste aus (82.). Schließlich gingen der USC Wilfleinsdorf und der SV Stixneusiedl mit einer Punkteteilung auseinander.

Remis bringt keinen weiter

Die Angriffsreihe von Wilfleinsdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 59 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der USC Wilfleinsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Nur zweimal gab sich Stixneusiedl bisher geschlagen. Die letzten Resultate des SV Stixneusiedl/Gallbrunn konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste Stixneusiedl die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der SV Stixneusiedl damit auch unverändert auf Rang vier.

Am nächsten Sonntag reist Wilfleinsdorf zum SC Wolfsthal, zeitgleich empfängt der SV Stixneusiedl/Gallbrunn den SV Prellenkirchen.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 3:3 (1:0)

82 Jakub Hoffmann 3:3

79 Johann Pany 3:2

73 Mehmet Aydogan 3:1

63 Laszlo Simon 2:1

57 David Packa 1:1

28 Laszlo Simon 1:0