Heimsieg gegen Wilfleinsdorf: Wolfsthal weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. April 2022 00:59

2. Klasse Ost: Am Samstag verbuchte Wolfsthal vor etwa 100 Zuschauern einen 3:1-Erfolg gegen Wilfleinsdorf. Auf dem Papier ging der SC Wolfsthal als Favorit ins Spiel gegen den USC Wilfleinsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Wolfsthal gefunden.

Zunächst mussten die Zuschauer auf Tore warten. Doch mit einem schnellen Doppelpack (39./42.) zum 2:0 schockte Phillip Filipovic Wilfleinsdorf. Mit der Führung für den SC Wolfsthal ging es in die Kabine. Den Vorsprung des Ligaprimus ließ Miriton Kokollari in der 56. Minute anwachsen. Wolfsthal Erdem Yldirim sah nach 72 Minuten die Ampelkarte (Foul). Das 1:3 des USC Wilfleinsdorf bejubelte dann René Lukac (79.). Am Schluss schlug Wolfsthal die Gäste vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Wolfsthal siegt im Titelkampf

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Wolfsthal 46 Zähler zu Buche. An den Gastgebern gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Ost.

Trotz der Niederlage fiel Wilfleinsdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Nur dreimal gab sich der USC Wilfleinsdorf bisher geschlagen.

Mit insgesamt 46 Zählern befindet sich Wolfsthal voll in der Spur. Die Formkurve von Wilfleinsdorf dagegen zeigt nach unten.

Am Sonntag muss der SC Wolfsthal beim SC Au/L. ran, zeitgleich wird der USC Wilfleinsdorf vom SV Prellenkirchen in Empfang genommen.

2. Klasse Ost: SC Wolfsthal – USC Wilfleinsdorf, 3:1 (2:0)

79 Rene Lukac 3:1

56 Miriton Kokollari 3:0

42 Phillip Filipovic 2:0

39 Phillip Filipovic 1:0