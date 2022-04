Margarethen/M. lässt es beim SC Edelstal richtig krachen

Details Montag, 25. April 2022 01:35

2. Klasse Ost: Etwa 50 Fußballfans kamen nach Edelstal um das Spiel gegen Margarethen/M. zu sehen. Margarethen/M. kam gegen Edelstal zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Margarethen/M. wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einem 5:2 ganz zugunsten des Gasts gelaufen.

Lukas Garaj machte in der 17. Minute das 1:0 des SC Edelstal perfekt. Mit einem schnellen Doppelpack (22./25.) zum 2:1 schockte Dominic Hiller die Gastgeber und drehte das Spiel für die Gäste. Margarethen/M. führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das 3:1 und 4:1 war Nedeljko Koturovic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (46./90.). Zum Schluss feierte der SC Margarethen/M. einen dreifachen Punktgewinn gegen Edelstal.

Sieg Nummer vier für Margarethen/M.

Mit 79 Gegentreffern ist der SC Edelstal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Margarethen/M. weiter im Abstiegssog. Mit nur 14 Treffern stellt Edelstal den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Ost. Der SC Edelstal musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Edelstal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Edelstal auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Der SC Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von Margarethen/M. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Der SC Margarethen/M. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Margarethen/M. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Am nächsten Sonntag reist Edelstal zum SC Rohrau/Gerhaus, zeitgleich empfängt der SC Margarethen/M. den Sarasdorf/T. SC.

2. Klasse Ost: SC Edelstal – SC Margarethen/M, 1:4 (1:2)

90 Nedeljko Koturovic 1:4

46 Nedeljko Koturovic 1:3

25 Dominic Hiller 1:2

22 Dominic Hiller 1:1

17 Lukas Garaj 1:0