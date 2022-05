Nach Kantersieg über Prellenkirchen: Wolfsthal auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:01

2. Klasse Ost: Eine zweistellige Niederlage musste der Gast gegen Wolfsthal verkraften. Am Ende verlor Prellenkirchen vor rund 120 Zuschauern mit 1:12. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte der SC Wolfsthal den SV Prellenkirchen mit einem beeindruckenden 6:0 vom Feld gefegt.

Phillip Filipovic brachte Wolfsthal nach zwölf Minuten die 1:0-Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Ingo Vogl den Vorsprung der Gastgeber. Adam Kunstek war zur Stelle und markierte das 1:2 von Prellenkirchen (17.). Vogl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (33.). Mit dem 4:1 durch Martin Almstädter schien die Partie bereits in der 35. Minute mit dem Spitzenreiter einen sicheren Sieger zu haben. Der tonangebende Stil von Wolfsthal spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der 47. Minute legte Miriton Kokollari per Freistoß zum 5:1 zugunsten des SC Wolfsthal nach. Filipovic schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 6:1 für Wolfsthal in die Höhe. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Josip Djoja mit den Treffern (65./71./72.) zum 9:1 für den SC Wolfsthal. Für das 10:1 und 11:1 war wieder Josip Djoja verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (85./86.). Daniel Scholz war es, der kurz vor Ultimo das 12:1 besorgte und Wolfsthal inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr der SC Wolfsthal einen exorbitant hohen Sieg ein und der SV Prellenkirchen trat mit einer 1:12-Abfuhr die Heimreise an.

Fünf Tore durch Djoja

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Wolfsthal 52 Zähler zu Buche. Wer den SC Wolfsthal besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 14 Gegentreffer kassierte Wolfsthal.

Trotz der Schlappe behält Prellenkirchen den sechsten Tabellenplatz bei. In der Verteidigung des SV Prellenkirchen stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Prellenkirchen derzeit auf dem Konto.

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist die Situation des SV Prellenkirchen aktuell alles andere als rosig. Beim SC Wolfsthal dagegen läuft es mit insgesamt 52 Punkten wie am Schnürchen.

Am Sonntag muss Wolfsthal beim SC Edelstal ran, zeitgleich wird Pr.kirchen vom SC Hof am Leithaberge in Empfang genommen.

2. Klasse Ost: SC Wolfsthal – SV Prellenkirchen, 12:1 (4:1)

89 Daniel Scholz 12:1

86 Josip Djoja 11:1

85 Josip Djoja 10:1

72 Josip Djoja 9:1

71 Josip Djoja 8:1

65 Josip Djoja 7:1

62 Phillip Filipovic 6:1

47 Miriton Kokollari 5:1

35 Martin Almstaedter 4:1

33 Ingo Vogl 3:1

17 Adam Kunstek 2:1

13 Ingo Vogl 2:0

12 Phillip Filipovic 1:0