Margarethen/M. bleibt gegen Hundsheim nur der Ehrentreffer

Details Montag, 16. Mai 2022 01:36

2. Klasse Ost: Der SV Hundsheim fertigte den SC Margarethen/M. am Sonntag vor etwa 70 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 9:1 ab. An der Favoritenstellung ließ Hundsheim keine Zweifel aufkommen und trug gegen Margarethen/M. einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der SV Hundsheim nichts anbrennen lassen und war als 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Marian Kopca brachte den Gast in der elften Minute nach vorn. Mit einem schnellen Doppelpack (26./28., EM) zum 3:0 schockte Lukas Ankhelyi den SC Margarethen/M. Mario Marko legte in der 34. Minute zum 4:0 für Hundsheim nach. Margarethen/M. ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Hundsheim. Marian Timm vollendete zum fünften Tagestreffer in der 62. Spielminute. Mpungu Salay erzielte in der 63. Minute den Ehrentreffer für den SC Margarethen/M. Mit zwei schnellen Treffern von Timm (64.) und Florin-Sebastian Veresteanu (67.) machte Hundsheim deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Für das 8:1 und 9:1 war Joker Tanju Kayhan verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (79./86.). Schiedsrichter Gökan Görgülü pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Hundsheim bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Hundsheim bleibt erster Verfolger

Margarethen/M. bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Partien ließ der SC Margarethen/M. zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Hundsheim hat nach dem souveränen Erfolg über Margarethen/M. weiter die zweite Tabellenposition inne. Der Defensivverbund des SV Hundsheim steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute der SV Hundsheim die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Hundsheim 17 Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Hundsheim ungeschlagen ist.

Kommende Woche tritt der SC Margarethen/M. beim SV Stixneusiedl/Gallbrunn an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der SV Hundsheim Heimrecht gegen den SC Rohrau/Gerhaus.

2. Klasse Ost: SC Margarethen/M. – SV Hundsheim, 1:9 (0:4)

86 Tanju Kayhan 1:9

79 Tanju Kayhan 1:8

67 Florin-Sebastian Veresteanu 1:7

64 Marian Timm 1:6

63 Mpungu Salay 1:5

62 Marian Timm 0:5

34 Mario Marko 0:4

28 Lukas Ankhelyi 0:3

26 Lukas Ankhelyi 0:2

11 Marian Kopca 0:1