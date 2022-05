Kantersieg gegen Hof/L.: Wolfsthal auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:24

2. Klasse Ost: Wolfsthal erteilte dem SC Hof/L. vor rund 70 Fans eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. An der Favoritenstellung ließ der SC Wolfsthal keine Zweifel aufkommen und trug gegen Hof/L. einen Sieg davon. Im Hinspiel war der SC Hof am Leithaberge mit 0:4 krachend untergegangen.

Josip Djoja beförderte das Leder zum 1:0 von Wolfsthal in die Maschen (17.). In der 26. Minute brachte Ingo Vogl das Netz für den Tabellenprimus zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Vogl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Phillip Filipovic schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 4:0 für den SC Wolfsthal in die Höhe. Djoja gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (90.). Letztlich feierte Wolfsthal gegen den SC Hof/L. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wolfsthal weiter erster Titelanwärter

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Wolfsthal 58 Zähler zu Buche. Wer Wolfsthal besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 14 Gegentreffer kassierte der SC Wolfsthal.

Kurz vor Saisonende belegt Hof/L. mit 14 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte der SC Hof am Leithaberge den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der SC Hof/L. schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Wolfsthal wandert mit nun 58 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Hof/L. gegenwärtig trist aussieht.

Am Sonntag muss der SC Wolfsthal beim Sarasdorf/T. SC ran, zeitgleich wird der SC Hof am Leithaberge vom ASV Petronell in Empfang genommen.

2. Klasse Ost: SC Wolfsthal – SC Hof am Leithaberge, 5:0 (2:0)

90 Josip Djoja 5:0

76 Phillip Filipovic 4:0

74 Ingo Vogl 3:0

26 Ingo Vogl 2:0

17 Josip Djoja 1:0