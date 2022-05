Edelstal bei Sarasdorf/T. mit 20. Niederlage

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:29

2. Klasse Ost: Nur 30 Besucher wollten das Spiel zwischen Sarasdorf/T. und Edelstal sehen. Sarasdorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SC Edelstal. Die Überraschung blieb aus: Gegen den Sarasdorf/T. SC kassierte Edelstal eine deutliche Niederlage. Sarasdorf hatte im Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Der SC Edelstal ging durch Jan Juska in der 49. Minute in Führung. Für das 1:1 des Sarasdorf/T. SC zeichnete Manuel Dax verantwortlich (67.). Abdulah Spahic brachte der Heimmannschaft nach 68 Minuten die 2:1-Führung. Stefan Tschutschek versenkte den Ball in der 74. Minute im Netz von Edelstal. Mit dem 4:1 sicherte Spahic Sarasdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Schließlich sprang für den Sarasdorf/T. SC gegen den SC Edelstal ein Dreier heraus.

Edelstal bleibt Schlusslicht bei Gegentoren in der 2. Klasse Ost

Kurz vor Saisonende besetzt Sarasdorf mit 26 Punkten den achten Tabellenplatz. Der Sarasdorf/T. SC bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Mit vier gesammelten Zählern hat Edelstal den 14. Platz im Klassement inne. Mit nur 20 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Ost. Der SC Edelstal musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Edelstal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die vergangenen Spiele waren für den SC Edelstal nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Nach der klaren Niederlage gegen Sarasdorf ist Edelstal weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ost.

Während der Sarasdorf/T. SC am kommenden Sonntag den SC Wolfsthal empfängt, bekommt es der SC Edelstal am selben Tag mit dem SC Höflein zu tun.

2. Klasse Ost: Sarasdorf/T. SC – SC Edelstal, 4:1 (0:0)

86 Abdulah Spahic 4:1

74 Stefan Tschutschek 3:1

68 Abdulah Spahic 2:1

67 Manuel Dax 1:1

49 Jan Juska 0:1