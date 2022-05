Edelstal verliert hoch bei Höflein

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:30

2. Klasse Ost: Höflein führte Edelstal vor rund 70 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 vor. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Höflein. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 5:2-Sieg verbucht.

Höflein erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Thier traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der SC Höflein machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Andrej Gendiar (10.). Mit dem 3:0 durch Thier schien die Partie bereits in der 30. Minute mit Höflein einen sicheren Sieger zu haben. Gendiar vollendete zum vierten Tagestreffer in der 32. Spielminute. Der SC Edelstal ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Höflein. Markus Weixelbraun überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Höflein (62.). Mit den Treffern zum 8:0 (77./88./92.) sicherte der kurz zuvor eingewechselte Michael Jahn dem SC Höflein nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Höflein bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Joker Jahn erzielt Dreierpack

Kurz vor Saisonende steht der SC Höflein mit 29 Punkten auf Platz acht. Höflein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der SC Höflein konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt Edelstal den 14. Platz in der Tabelle ein. Mit nur 20 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Ost. Der SC Edelstal musste sich nun schon 22-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Edelstal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere des SC Edelstal hält an. Insgesamt kassierte Edelstal nun schon sieben Niederlagen am Stück.

Die Defensivleistung des SC Edelstal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Höflein offenbarte Edelstal eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am Sonntag empfängt der SC Höflein den Sarasdorf/T. SC. In zwei Wochen trifft der SC Edelstal auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 12.06.2022 den SV Stixneusiedl/Gallbrunn auf eigener Anlage begrüßt.

2. Klasse Ost: SC Höflein – SC Edelstal, 8:0 (4:0)

92 Michael Jahn 8:0

88 Michael Jahn 7:0

77 Michael Jahn 6:0

62 Markus Weixelbraun 5:0

32 Andrej Gendiar 4:0

30 Marcel Thier 3:0

10 Andrej Gendiar 2:0

6 Marcel Thier 1:0