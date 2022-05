Hundsheim zerlegt den SC Au/L.

Details Montag, 30. Mai 2022 01:34

2. Klasse Ost: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Au/L. und der SV Hundsheim vor rund 100 Besuchern mit dem Endstand von 2:8. Hundsheim ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Au/L. einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der SV Hundsheim hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Marcus Lebinger brachte sein Team in der 17. Minute per Kopf nach vorn. Danach musste zweimal die Querlatte weitere Gegentreffer für den SC Au/L. verhhindern. Lukas Ankhelyi erhöhte den Vorsprung von Hundsheim nach 35 Minuten auf 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Cenk Yildirim mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer das 3:0 nach (40.). Der SV Hundsheim dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Tomas Nagy verkürzte für den SC Au/L. später in der 53. Minute, ebenfalls sehenswert, auf 1:3. Au/L. wurde deutlich abgehängt, als der SV Hundsheim durch Mustafa Cetinyürek auf 4:1 erhöhte (60.). Für das 5:1 von Hundsheim sorgte Ankhelyi, der in Minute 62 zur Stelle war. Cetinyürek traf mit seinem zweiten Treffer in der 63. Minute zum 6:1. Safak Sisman traf zum 2:6 zugunsten des SC Au/L. (72.). Mit zwei schnellen Treffern von Yildirim (83.) und Marian Timm (85.) machte der SV Hundsheim deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der Gast einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Hundsheim gibt Titelkampf noch nicht auf

Au/L. befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Platz fünf der Tabelle. Das Heimteam baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Kurz vor Saisonende belegt Hundsheim mit 61 Punkten den zweiten Tabellenplatz. 122 Tore – mehr Treffer als der SV Hundsheim erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost. Nur dreimal gab sich Hundsheim bisher geschlagen. Den SV Hundsheim scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SC Au/L. wird am kommenden Sonntag vom SV Stixneusiedl/Gallbrunn empfangen. Hundsheim tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 12.06.2022, beim Sarasdorf/T. SC an.

2. Klasse Ost: SC Au/L. – SV Hundsheim, 2:8 (0:3)

85 Marian Timm 2:8

83 Cenk Yildirim 2:7

72 Safak Sisman 2:6

63 Mustafa Cetinyuerek 1:6

62 Lukas Ankhelyi 1:5

60 Mustafa Cetinyuerek 1:4

53 Tomas Nagy 1:3

40 Cenk Yildirim 0:3

35 Lukas Ankhelyi 0:2

17 Marcus Lebinger 0:1