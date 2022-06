Prellenkirchen gewinnt hoch gegen Margarethen/M.

Details Sonntag, 05. Juni 2022 00:51

2. Klasse Ost: Der SV Prellenkirchen erreichte einen deutlichen 9:5-Erfolg gegen den SC Margarethen/M. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Prellenkirchen wurde vor rund 70 Fans der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der SV Prellenkirchen bei Margarethen/M. die volle Punktzahl eingefahren (4:2).

Prellenkirchen ging durch Adam Kunstek in der elften Minute in Führung. Doppelpack für die Heimmannschaft: Nach seinem ersten Tor (16.) markierte Mario Kopsa wenig später seinen zweiten Treffer (23.). Stefan Szakacs baute den Vorsprung des SV Prellenkirchen in der 36. Minute aus. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte der SC Margarethen/M. noch das 1:4 (41.) durch Nikola Jacimovic. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte der Gast das 2:4 (45.) und wieder war es Nikola Jacimovic. Mit der Führung für Prellenkirchen ging es in die Halbzeitpause. Für das 5:2 und 6:2 war Fabian Hruby verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (46./60.). Mit zwei schnellen Treffern von Danilo Pacher (62.) und Robert Nujic (64.) machte Margarethen/M. deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Die Vorentscheidung führten Lukas Patzschke (68.) und Hruby (70.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Mpungu Salay verkürzte für den SC Margarethen/M. später in der 80. Minute auf 5:8. Bernhard Bayer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Prellenkirchen (85.). Nach abgeklärter Leistung blickte Prellenkirchen auf einen klaren Heimerfolg über Margarethen/M.

14 Tore waren das Eintrittsgeld wert

Der SV Prellenkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

41:94 – das Torverhältnis des SC Margarethen/M. spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die vergangenen Spiele waren für Margarethen/M. nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Als Nächstes steht für Prellenkirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den SC Rohrau/Gerhaus. Der SC Margarethen/M. empfängt parallel den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – SC Margarethen/M, 9:5 (4:2)

85 Bernhard Bayer 9:5

80 Mpungu Salay 8:5

70 Fabian Hruby 8:4

68 Lukas Patzschke 7:4

64 Robert Nujic 6:4

62 Danilo Pacher 6:3

60 Fabian Hruby 6:2

46 Fabian Hruby 5:2

45 Nikola Jacimovic 4:2

41 Nikola Jacimovic 4:1

36 Stefan Szakacs 4:0

23 Mario Kopsa 3:0

16 Mario Kopsa 2:0

11 Adam Kunstek 1:0