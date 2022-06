Petronell verliert hoch bei Fischamend

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:38

2. Klasse Ost: Fischamend erteilte Petronell eine Lehrstunde und gewann vor rund 110 Fans mit 6:1. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der ATSV Fischamend enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel, das 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem ASV Petronell gefunden.

Für den Führungstreffer von Fischamend zeichnete Stefan Sandriesser verantwortlich (14.). Uros Ilic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für das Heimteam (28./37., EM). Der ATSV Fischamend hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Sedat Pepic überwand den gegnerischen Schlussmann mit einem Freistoß zum 4:0 für Fischamend (61.). Thomas Kostic erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für Petronell. Zwei schnelle Treffer von Micael Luis Goncalves Liljenberg (84.) und Marcel Prochaska (88.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des ATSV Fischamend. In der Schlussminute sah Petronells Karim Amer noch Gelb-Rot (90.). Schlussendlich setzte sich Fischamend mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Petronell weiterhin unten drin

Kurz vor Saisonende besetzt der ATSV Fischamend mit 43 Punkten den fünften Tabellenplatz. Fischamend erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der ASV Petronell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Gast nimmt mit 14 Punkten den 13. Tabellenplatz ein. Im Angriff weist Petronell deutliche Schwächen auf, was die nur 29 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich der ASV Petronell schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Petronell die dritte Pleite am Stück.

Als Nächstes steht für den ATSV Fischamend eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den SC Wolfsthal. Der ASV Petronell empfängt parallel den SC Margarethen/M.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – ASV Petronell, 6:1 (3:0)

88 Marcel Prochaska 6:1

84 Micael Luis Goncalves Liljenberg 5:1

66 Thomas Kostic 4:1

61 Sedat Pepic 4:0

37 Uros Ilic 3:0

28 Uros Ilic 2:0

14 Stefan Sandriesser 1:0