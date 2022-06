Wolfsthal siegt im Spitzenspiel gegen Fischamend

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:01

2. Klasse Ost: Der SC Wolfsthal bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel vor rund 200 Zuschauern einen 1:0-Sieg. Der ATSV Fischamend erlitt gegen Wolfsthal erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte der SC Wolfsthal nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Ein später Treffer von Miriton Kokollari, der in der Schlussphase erfolgreich war (85.), bedeutete die Führung und auch den Sieg für Wolfsthal. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte das Heimteam schließlich einen 1:0-Heimsieg für sich.

Meister Wolfsthal krönt Saison mit Sieg Nummer 24

Der SC Wolfsthal beendet diese erfolgreiche Saison auf dem ersten Tabellenplatz und spielt damit im kommenden Fußballjahr eine Etage höher. Überaus erfolgreich war in dieser Spielzeit der Angriff von Wolfsthal. Mit 125 geschossenen Toren weist der SC Wolfsthal eine beeindruckende Marke auf. Für Wolfsthal lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 24 Siegen, einem Remis und nur einer Pleite eindrucksvoll belegt. Gegen den SC Wolfsthal fanden die Gegner eine gefühlte Ewigkeit kein Mittel mehr. Ganze zehn Siege in Folge sammelte Wolfsthal zum Saisonabschluss.

Platz fünf - Fischamend befindet sich mit 43 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Im Angriff agierte der Gast im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 64 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Der ATSV Fischamend weist mit 13 Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Fischamend deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

2. Klasse Ost: SC Wolfsthal – ATSV Fischamend, 1:0 (0:0)

85 Miriton Kokollari 1:0