Doppelpack von Garaj reicht Edelstal gegen Höflein nicht

Details Sonntag, 14. August 2022 01:06

2. Klasse Ost: In Runde 1 empfing der SC Höflein den SC Edelstal vor rund 80 Fans und startete mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam Höflein gegen Edelstal zu einem 4:2.

In Minute acht traf der SC Höflein zum ersten Mal ins Schwarze. Nach einem Eckball versenkte Marian Kopca den Ball zum 1:0. Erst nach 25 Minuten kamen die Gäste zu ihrem ersten Torabschluss, doch Keeper Julius Pentek hielt seinen Kasten sauber. Dann ertönte aber ein Elfmeterpfiff. Das 1:1 des SC Edelstal stellte Lukas Garaj mit dem fälligen Strafstoß sicher (38.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Höfleins Florian Feichtinger wieder nach einem Eckball zum 2:1 (42.). Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung, doch die Gäste zeigten eine starke Leistung.

"Elfmeterschießen" und Eckball-Treffer

Kurz nach der Pause hörten die Zuschauer erneut einen Elfmeterpfiff des Unparteiischen. Andrej Gendiar erhöhte den Vorsprung des SC Höflein nach 54 Minuten vom Punkt auf 3:1. Eckbälle waren an diesem Abend die große Stärke der Hausherren. In der 63. Minute legte der SC Höflein zum 4:1 nach. Wieder traf Kopca nach einem Eckstoß. Nach 76 Minuten musste Höfleins mit Gelb-Rot früher vom Platz. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 77. Minute machte Garaj mit einem weiteren Elfmeter zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Höflein war jedoch weiterhin groß. Edelstals Andrej Krajcir sah in der 92. Minute ebenfalls Gelb-Rot. Mit dem Abpfiff war dem SC Höflein der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Höflein hat das nächste Spiel in drei Wochen, am 02.09.2022 gegen den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: SC Höflein – SC Edelstal, 4:2 (2:1)

77 Lukas Garaj 4:2

63 Marian Kopca 4:1

54 Andrej Gendiar 3:1

42 Florian Feichtinger 2:1

38 Lukas Garaj 1:1

8 Marian Kopca 1:0