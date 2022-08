Der SC Margarethen/M. gewinnt klar gegen den SC Edelstal

Details Montag, 22. August 2022 04:15

2. Klasse Ost: An die 90 fußballbegeisterte Zuschauer kamen nach Margarethen/Moos um das Spiel der 2. Runde gegen den SC Edelstal mitzuverfolgen. Der SC Edelstal hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage verdaut werden.

Schon nach wenigen Minuten kamen die Hausherren zu einigen Möglichkeiten. Ein Freistoß von Christian Ratschka ging nach neun Minuten nur knapp neben das Tor. Die Gastgeber ließen nicht locker und spielten weiter nach vorne. Christian Ratschka nutzte erneut die chance eines ruhenden Balls und erzielte dann vor knapp 90 Zuschauern das 1:0 per Freistoß. Edelstal brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SC Margarethen/M. hatte bis zur Pause Bestand.

Souveräner Erfolg der Gastgeber

Die ersten zwanzig Minuten der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen. Thomas Kostic traf dann aber zum 2:0 zugunsten von Margarethen/M. (65.). DIe Gastgeber hatten dann alles im Griff. Dominic Hiller stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für den Gastgeber sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Margarethen/M. am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Edelstal.

Die 38 Punkte, die der SC Margarethen/M. in der vergangenen Saison holte, reichten zum Abschluss der Spielzeit für den zwölften Platz aus. Margarethen/M. machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem fünften Platz.

In der letzten Abschlusstabelle landete Edelstal mit acht Punkten auf dem 14. Platz.

2. Klasse Ost: SC Margarethen/M. – SC Edelstal, 3:0 (1:0)

80 Dominic Hiller 3:0

65 Thomas Kostic 2:0

28 Christian Ratschka 1:0