Remis gegen Sarasdorf/T.: Petronell in der Nachspielzeit erfolgreich

2. Klasse Ost: Fast 80 Zuschauer kamen zum Spiel der 3. Runde nach Sarasdorf, um sich das Spiel der Sarasdorf/T. SC gegen den ASV Petronell anzusehen. Das Spiel vom Samstag zwischen dem Sarasdorf/T. SC und dem ASV Petronell endete mit einem 3:3-Remis.

Das Spiel begann gleich mit einem Treffer der Gäste. Petronell ging vor 77 Zuschauern in Führung. Nico Schindler war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war. All zu lange hielt diese Führung allerdings nicht. Serhat Erol witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Sarasdorf ein (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jan Marcin in der 25. Minute durch einen umstrittenen Elfmeter zum 2:1 für die Gäste. Der Sarasdorf/T. SC brauchte den Ausgleich, aber die Führung des ASV Petronell hatte bis zur Pause Bestand.

Remis in letzter Minute

Mit einem schnellen Doppelpack (78./82.) zum 3:2 schockte Abdulah Spahic Petronell und drehte das Spiel auf 3:2. Für die Gäste reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Marcin den Ball in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt aus zum 3:3 über die Linie schob (93.) Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Sarasdorf aus, sodass man nun auf dem elften Platz steht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der ASV Petronell liegt nun auf Platz acht.

Der Sarasdorf/T. SC tritt am kommenden Sonntag beim SC Au/L. an, Petronell empfängt am selben Tag den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: Sarasdorf/T. SC – ASV Petronell, 3:3 (1:2)

93 Jan Marcin 3:3

82 Abdulah Spahic 3:2

78 Abdulah Spahic 2:2

25 Jan Marcin 1:2

18 Serhat Erol 1:1

2 Nico Schindler 0:1