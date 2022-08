Wilfleinsdorf gewinnt Torfestival gegen Au/L.

Details Montag, 29. August 2022 04:45

2. Klasse Ost: Die 3. Runde brachte das Duell zwischen dem USC Wilfleinsdorf und dem SC Au/L. Der SC Au/L. hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 3:4 lautete das Ergebnis vor rund 80 Besuchern gegen den USC Wilfleinsdorf am Ende.

Für den Führungstreffer von Au/L. zeichnete Aleksandar Icevski verantwortlich (15.). Die passende Antwort hatte Mehmet Aydogan parat, als er in der 19. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Markus Dragschitz schoss für den SC Au/L. in der 30. Minute das zweite Tor. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Semir Kapic zum neuerlichen Ausgleich für Wilfleinsdorf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Simon-Doppelpack ebnet den Weg zum Sieg

Laszlo Simon brachte Au/L. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 48. (Elfmeter) und 58. Minute vollstreckte. In Minute 87 sah Daniel Forgacs (Au/L.) die Rote Karte wegen einer Torchancenverhinderung. In der Nachspielzeit (92.) gelang Fatih Taskin der Anschlusstreffer für den Gast. Am Schluss siegte der USC Wilfleinsdorf gegen den Tabellenletzten.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Wilfleinsdorf liegt nun auf Platz sieben. Für den Gastgeber steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies.

Neben dem SC Au/L. gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Am nächsten Sonntag reist der USC Wilfleinsdorf zum SC Rohrau/Gerhaus, zeitgleich empfängt der SC Au/L. den Sarasdorf/T. SC.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – SC Au/L, 4:3 (2:2)

92 Fatih Taskin 4:3

58 Laszlo Simon 4:2

48 Laszlo Simon 3:2

44 Semir Kapic 2:2

30 Markus Dragschitz 1:2

19 Mehmet Aydogan 1:1

15 Aleksandar Icevski 0:1