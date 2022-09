Hundsheim schießt sich gegen Höflein an die Spitze

Details Samstag, 03. September 2022 01:20

2. Klasse Ost: Mit 340 Zuschauern war der Sportplatz in Hundsheim richtig gut gefüllt. Die zahlreichen Besucher wollten sich das Spitzenspiel der 2. Klasse Ost mitverfolgen. Der SC Höflein hatte am Freitag gegen den SV Hundsheim mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Nach vier Minuten hatten die Heimelf durch Manfred Nikolas Biese die erste Möglichkeit. Nach 19 Minuten rettete der Pfosten für die Heimischen. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Marian Timm seine Chance und hämmerte den Ball von der Strafraumgrenze zum 1:0 (43.) für die Gastgeber ins Kreuzeck. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte sich Hundsheims Keeper Manuel Rosner auszeichnen und einen gefährlichen Schuss entschärfen. Zur Pause reklamierte der Gastgeber eine knappe Führung für sich.

Anschlusstreffer kam zu spät

Höfleins Mario Marko setzte nach 52 Minuten einen Freistoß an die Querlatte. Danach fanden die Gastgeber mehrere Chancen vor. In der 78. Minute brachte Florin-Sebastian Veresteanu das Netz für den Ligaprimus zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. In der Nachspielzeit (94.) gelang Patrik Adamek der Anschlusstreffer für Höflein. Am Ende verbuchte der SV Hundsheim gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Die errungenen drei Zähler gingen für Hundsheim einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SC Höflein auf Platz fünf abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der SV Hundsheim stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Edelstal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Höflein den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SC Höflein, 2:1 (1:0)

94 Patrik Adamek 2:1

78 Florin-Sebastian Veresteanu 2:0

43 Marian Timm 1:0