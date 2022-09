Fischamend löst den SV Stixneusiedl als Tabellenführer ab

Details Montag, 05. September 2022 01:43

2. Klasse Ost: Rund 100 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 4. Runde nicht entgehen lassen. Tabellenführer Stixneusiedl empfing den ersten Verfolger Fischamend. Der ATSV Fischamend fügte dem SV Stixneusiedl/Gallbrunn am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:2.

Die Gäste fanden besser ins Spiel und das spiegelte sich gleich auf der Anzeigentafel wider. Luciano Pizzonia brachte Fischamend in der zehnten Minute durch einen Strafstoß in Front. In der 36. Minute erzielte Uros Ilic sogar das 2:0 für den Gast. Die Gäste machten einfach weiter und konnten erneut treffen. Noch vor der Halbzeit legte Pizzonia seinen zweiten Elfmeter-Treffer nach (43.). Das überzeugende Auftreten des ATSV Fischamend fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Stixneusiedls Aufholjagd blieb unbelohnt

Warum der SV Stixneusiedl nach drei Runden ganz oben stand, zeigte sich erst nach der Pause. Für das erste Tor des SV Stixneusiedl war Johann Pany verantwortlich, der in der 54. Minute per Freistoßtreffer das 1:3 besorgte. Nun hatten die Heimsichen Lunte gerochen. Tahir Kokollari war zur Stelle und markierte das 2:3 der Heimmannschaft (65.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Stixneusiedl deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der SV Stixneusiedl/Gallbrunn noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Der SV Stixneusiedl verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem dritten Rang.

Die drei ergatterten Zähler machten Fischamend bis auf Weiteres zum Primus der 2. Klasse Ost.

Am kommenden Samstag tritt Stixneusiedl beim USC Wilfleinsdorf an, während Fischamend einen Tag zuvor den SC Margarethen/M. empfängt.

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – ATSV Fischamend, 2:3 (0:3)

65 Tahir Kokollari 2:3

54 Johann Pany 1:3

43 Luciano Pizzonia 0:3

36 Uros Ilic 0:2

10 Luciano Pizzonia 0:1