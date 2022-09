Später Sieg für Prellenkirchen beim FK Hainburg

Details Samstag, 10. September 2022 00:30

2. Klasse Ost: Rund 130 Zuschauer wollten sich das Spiel der 5. Runde zwischen dem FK Hainburg und dem SV Prellenkirchen nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied – der SV Prellenkirchen siegte mit 2:1 gegen den FK Hainburg. Luft nach oben hatte Prellenkirchen dabei jedoch schon noch.

Die ersten Minuten tasteten sich beide Teams ab. Für das erste Tor sorgte Juraj Sedlacek. In der 24. Minute traf der Spieler des FK Hainburg ins Schwarze und sorgte für eine eher überraschende Pausenführung der Gastgeber. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Doch kurz nach der Pause drängten die Gäste auf den Ausgleich. Für das erste Tor des SV Prellenkirchen war Fabian Hruby verantwortlich, der in der 49. Minute das 1:1 besorgte. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Erdem Yildirim, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte Pr.kirchen gegen Hainburg die maximale Punkteausbeute.

Yildirim stellt späten Sieg sicher

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz des FK Hainburg derzeit nicht. Der Angriff ist beim FK Hainburg die Problemzone. Nur drei Treffer erzielte Hainburg bislang. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der FK Hainburg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Dem FK Hainburg klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen den SV Prellenkirchen war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Nach diesem Erfolg steht Prellenkirchen auf dem zweiten Platz der 2. Klasse Ost. Erfolgsgarant des SV Prellenkirchen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 20 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Für Hainburg geht es am kommenden Freitag beim SV Hundsheim weiter. Pr.kirchen ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SC Margarethen/M.

2. Klasse Ost: FK Hainburg – SV Prellenkirchen, 1:2 (1:0)

81 Erdem Yildirim 1:2

49 Fabian Hruby 1:1

24 Juraj Sedlacek 1:0