Sarasdorf nach Pleite gegen Wilfleinsdorf Letzter

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:09

2. Klasse Ost: Rund 110 Besucher kamen zu diesem Spiel der 8. Runde. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Wilfleinsdorf und Sarasdorf an diesem achten Spieltag. Luft nach oben hatte der USC Wilfleinsdorf dabei jedoch schon noch.

Der Tabellennachzügler hielt lange Zeit die Null. Doch Michael Gaderer brachte den Sarasdorf/T. SC in der 27. Minute ins Hintertreffen. Die Gäste waren gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 56. Minute erzielte Laszlo Simon vom Elfmeterpunkt aus das 2:0 für Wilfleinsdorf. Das 1:2 von Sarasdorf stellte Jan Bruna sicher (78.). Am Ende verbuchte der USC Wilfleinsdorf gegen den Tabellenletzten einen Sieg.

Fünf Niederlagen in Serie

Trotz der drei Zähler machte Wilfleinsdorf im Klassement keinen Boden gut. Der Angriff des Gastgebers wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 27-mal zu. Die Saison des USC Wilfleinsdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Wilfleinsdorf nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief der USC Wilfleinsdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der Sarasdorf/T. SC stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Ost und hat bereits 33 Gegentreffer kassiert. Der Sarasdorf/T. SC hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Am nächsten Samstag reist Wilfleinsdorf zum SC Hof am Leithaberge, zeitgleich empfängt Sarasdorf den SC Margarethen/M.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – Sarasdorf/T. SC, 2:1 (1:0)

78 Jan Bruna 2:1

56 Laszlo Simon 2:0

27 Michael Gaderer 1:0