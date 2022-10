Der SV Stixneusiedl siegt gegen Höflein

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:15

2. Klasse Ost: Über 120 Besucher kamen zu diesem Spiel der 8. Runde nach Stixneusiedl. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Stixneusiedl/Gallbrunn mit 2:1 gegen den SC Höflein für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start in dieses Spiel. In der zwölften Minute traf der SV Stixneusiedl durch Juray Török zum ersten Mal ins Schwarze. In Minute 17 bejubelten die Gastgeber das 2:0 durch einen Treffer von Andreas Mörk. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Kurz vor Ultimo war noch Andrej Gendiar vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Höflein verantwortlich (84.). In der selben Minute sah Stixneusiedls Lukas Brkic wegen einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Obwohl Stixneusiedl nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Höflein zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Höflein verliert den Anschluss zum Tabellenführer

Trotz des Sieges bleibt der SV Stixneusiedl/Gallbrunn auf Platz sechs. Die Offensivabteilung des SV Stixneusiedl funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 29-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte der SV Stixneusiedl/Gallbrunn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Stixneusiedl fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Der SV Stixneusiedl ist seit drei Spielen unbezwungen.

Höflein hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Höflein. Der SC Höflein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Stixneusiedl stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SC Edelstal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Höflein den ATSV Fischamend.

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – SC Höflein, 2:1 (2:0)

84 Andrej Gendiar 2:1

17 Andreas Moerk 2:0

12 Juray Toeroek 1:0