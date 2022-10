Abfuhr für SV Stixneusiedl bei Prellenkirchen

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:34

2. Klasse Ost: Rund 130 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 11. Runde nach Prellenkirchen. Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn steckte gegen den SV Prellenkirchen eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Pr.kirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Stixneusiedl einen klaren Erfolg.

Für das erste Tor sorgte Erdem Yildirim. In der 16. Minute traf der Spieler des SV Prellenkirchen mit einem direkten Freistoß ins Schwarze. Die Gastgeber boten weiterhin Power-Fußball. Peter Durica versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (20.). Dann kamen auch die Gäste besser ins Spiel und hatten einige Möglichkeiten. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Prellenkirchen. Auch nach der Pause konnten die Hausherren blitzartig zuschalgen. In der 47. Minute legte Fabian Hruby zum 3:0 zugunsten des SV Prellenkirchen nach. Eigentlich war Stixneusiedl schon geschlagen, als Durica das Leder zum 4:0 über die Linie beförderte (52.). Prellenkirchens Erdim Yildirim sah in Minute 86 Gelb-Rot (Kritik). Letztlich kam Prellenkirchen gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Prellenkirchen bleibt weiterhin ganz oben dabei

Der SV Prellenkirchen setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Offensive von Prellenkirchen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Stixneusiedl/Gallbrunn war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 42-mal schlugen die Angreifer des SV Prellenkirchen in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit von Prellenkirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Prellenkirchen verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Acht Spiele ist es her, dass Prellenkirchen zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält der SV Stixneusiedl den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Stixneusiedl derzeit auf dem Konto.

Der SV Prellenkirchen tritt am Freitag, den 28.10.2022, um 19:30 Uhr, beim ATSV Fischamend an. Zwei Tage später (14:00 Uhr) empfängt der SV Stixneusiedl/Gallbrunn den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 4:0 (2:0)

52 Peter Durica 4:0

47 Fabian Hruby 3:0

20 Peter Durica 2:0

16 Erdem Yildirim 1:0