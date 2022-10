Razvan Pop rettet Margarethen/M. einen Zähler gegen Hof/L.

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:45

2. Klasse Ost: Jeweils einen Punkt holten der SC Hof/L. und Margarethen/M. an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 80 Fans. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des SC Margarethen/M. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Margarethen/M. der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Der erste Aufreger war die Rote Karte für Margarethens Thomas Kostic (Tätlichkeit) nach 25 Minuten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Raphael Nowak sein Team des SC Hof/L. in der 36. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Florin Pop den Ausgleich (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte Hof/L. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Nowak in diesem Spiel (76.). Jetzt erst recht, dachte sich Razvan Pop, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (82.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SC Hof am Leithaberge und der SC Margarethen/M. schließlich mit einem Remis.

Hof klettert auf Rang zehn

Durch den Teilerfolg verbesserte sich der SC Hof/L. im Klassement auf Platz zehn. Einen Sieg, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hof/L. in dieser Zeit nur einmal gewann.

Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 14 ergatterten Punkten stehen die Gäste auf Tabellenplatz sieben. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Margarethen/M. derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Margarethen/M. waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Samstag trifft der SC Hof am Leithaberge auf den SC Höflein, der SC Margarethen/M. spielt tags darauf gegen den SC Au/L.

