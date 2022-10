Der SC Höflein erteilt Hof/L. eine Lehrstunde

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:40

2. Klasse Ost: Vor etwa 100 Zuschauern trafen sich in Runde 12 der SC Hof/L. und der SC Höflein. Der SC Höflein fertigte den SC Hof am Leithaberge am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Höflein hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Andrej Gendiar brachte den SC Hof/L. in der vierten Minute ins Hintertreffen. Die Heimmannschaft war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In Topform präsentierte sich Mario Marko, der einen lupenreinen Hattrick markierte (49./71./80.) und Hof/L. einen schweren Schlag versetzte. Dennis Pauer stellte schließlich in der 85. Minute den 5:0-Sieg für den SC Höflein sicher. Höflein überrannte den SC Hof am Leithaberge förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Marko erzielt lupenreinen Hattrick

Der SC Hof/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Hof/L. immens. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der SC Hof/L. bislang noch nicht. Der Angriff des SC Hof am Leithaberge ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Ost. Hof/L. verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und sechs Niederlagen. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SC Hof am Leithaberge noch Luft nach oben.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der SC Höflein ist weiter auf Kurs. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Höflein ist die funktionierende Defensive, die erst 13 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison des SC Höflein verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Höflein nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Der SC Höflein ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag reist der SC Hof/L. zum SC Edelstal, zeitgleich empfängt Höflein den SC Margarethen/M.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SC Höflein, 0:5 (0:1)

85 Dennis Pauer 0:5

80 Mario Marko 0:4

71 Mario Marko 0:3

49 Mario Marko 0:2

4 Andrej Gendiar 0:1