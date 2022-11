Der SC Rohrau/G. siegt hoch bei Au/L.

Details Montag, 07. November 2022 00:02

2. Klasse Ost: Etwa 60 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 13. Runde nach Au/L. Der SC Au/L. konnte dem SC Rohrau/Gerhaus nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Rohrau/G. wurde der Favoritenrolle gerecht.

Philipp Steiner brachte die Gäste in der 26. Minute nach vorn. Mit einem schnellen Doppelpack (30./35.) zum 3:0 schockte Arijan Sulimani Au/L. In der 38. Minute brachte Andreas Zwiletitsch das Netz für die Gastgeber zum Zappeln und konnte damit auf 3:1 verkürzen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Sulimani bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (81.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Toth für einen Treffer sorgte (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Rohrau am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Au/L.

Dreierpack von Sulimani

Au/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SC Au/L. immens. Wo bei Au/L. der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 15 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich der SC Au/L. schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nachdem in den letzten acht Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte Au/L. im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang zwölf.

Im letzten Hinrundenspiel errang der SC Rohrau/Gerhaus drei Zähler und weist als Tabellenelfter nun insgesamt elf Punkte auf. Der SC Rohrau/G. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SC Au/L. dann im nächsten Spiel den SV Stixneusiedl/Gallbrunn, während Rohrau am gleichen Tag beim SC Margarethen/M. antritt.

2. Klasse Ost: SC Au/L. – SC Rohrau/Gerhaus, 1:5 (1:3)

92 Daniel Toth 1:5

81 Arijan Sulimani 1:4

38 Andreas Zwiletitsch 1:3

35 Arijan Sulimani 0:3

30 Arijan Sulimani 0:2

26 Philipp Steiner 0:1