Hundsheim entscheidet Topduell gegen Fischamend für sich

Details Montag, 07. November 2022 00:05

2. Klasse Ost: Rund 270 Besucher kamen am Sonntag zum Topspiel der 13. Runde. Der SV Hundsheim stellte dem ATSV Fischamend ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die erste Halbzeit wurde von beiden Teams sehr intensiv geführt, Torchancen waren allerdings Mangelware. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach dem die Seiten getauscht waren gaben die Gastgeber etwas mehr Gas. Für den Führungstreffer von Hundsheim zeichnete Lukas Ankhelyi verantwortlich (51.). Doch der bislnag noch ungeschlagene Tabellenführer aus Fischamend konnte eine Viertelstunde vor Schluss ausgleichen. Luciano Pizzonia versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz der Gastgeber und stellte auf 1:1. Dass der SV Hundsheim in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marian Timm, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte Hundsheim gegen Fischamend einen Sieg.

Erste Saisonniederlage für Fischamend

Der SV Hundsheim schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 28 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Hundsheim ist die funktionierende Defensive, die erst 13 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison des SV Hundsheim verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Hundsheim ungeschlagen ist.

Nach 13 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den ATSV Fischamend 34 Zähler zu Buche. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SV Hundsheim dann im nächsten Spiel den USC Wilfleinsdorf, während Fischamend am gleichen Tag beim ASV Petronell antritt.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – ATSV Fischamend, 2:1 (0:0)

82 Marian Timm 2:1

75 Luciano Pizzonia 1:1

51 Lukas Ankhelyi 1:0