Kein Sieger: Margarethen/M. und Rohrau/G. teilen sich die Punkte

2. Klasse Ost: Der SC Margarethen/M. und der SC Rohrau/Gerhaus verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Margarethen/M. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SC Margarethen/M. der Favoritenrolle vor rund 50 Fans nicht gerecht wurde. Die Gastgeber hatten in einer hart umkämpften Partie einen knappen 5:4-Hinspielsieg eingefahren.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Rohraus Berin Jashari sah nach 44 Minuten die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Margarethen/M. ging in der 51. Minute durch Angelo Kostic in Führung. In der 67. Minute erzielte Philipp Steiner das 1:1 für den SC Rohrau/G. Der SC Margarethen/M. stellte das 2:1 durch Kostic sicher (69.). Den Freudenjubel von Margarethen/M. machte Arijan Sulimani zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (71.). Am Schluss sicherte sich Rohrau mit diesem 2:2 gegen den SC Margarethen/M. trotz Unterzahl einen Zähler.

Ausgeglichen und abwechslungsreich

Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte den SC Margarethen/M. in der Tabelle voran. Margarethen/M. liegt nun auf Rang sieben. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SC Margarethen/M. momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Margarethen/M. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des SC Rohrau/Gerhaus derzeit nicht. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die letzten Auftritte des SC Rohrau/G. waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am Sonntag muss der SC Margarethen/M. beim SC Edelstal ran, zeitgleich wird Rohrau vom SV Stixneusiedl/Gallbrunn in Empfang genommen.

2. Klasse Ost: SC Margarethen/M. – SC Rohrau/Gerhaus, 2:2 (0:0)

71 Arijan Sulimani 2:2

69 Angelo Kostic 2:1

67 Philipp Steiner 1:1

51 Angelo Kostic 1:0

