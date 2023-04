Tore am laufenden Band zwischen Petronell und Sarasdorf/T.

Details Montag, 10. April 2023 00:05

2. Klasse Ost: Petronell und Sarasdorf lieferten sich vor rund 120 begeisterten Fußballfans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 6:5 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der Sarasdorf/T. SC eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen.

Sarasdorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Mario Kopsa das schnelle 1:0 für den ASV Petronell erzielte. Petronell machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrik Wisak (10.). Für das 1:2 des Sarasdorf/T. SC zeichnete Serhat Erol verantwortlich (38.). Sandro Donau glich nur wenig später für die Gäste aus (40.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Robert Schindler für den ASV Petronell per Freistoß zur Führung (43.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Sarasdorf zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Fabian Weber (49.) und Erol (60.) mit ihren Treffern das Spiel auf 4:3. Die passende Antwort hatte Kopsa parat, als er in der 63. Minute zum Ausgleich traf. Dass Petronell in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Wisak, der in der 81. Minute zur Stelle war. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der 5:5-Ausgleich, den Sebastian Vondal bereits wenig später besorgte (84.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der ASV Petronell durch Stefan Böhm den entscheidenden Führungstreffer erzielte (94.). Schließlich sprang für Petronell gegen den Sarasdorf/T. SC ein Dreier heraus.

Elf-Tore-Spektakel geht knapp an die Heimelf

Der ASV Petronell machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Nur dreimal gab sich Petronell bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief der ASV Petronell konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Sarasdorf. Die mittlerweile 63 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Wann findet Sarasdorf die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Petronell setzte es eine neuerliche Pleite, womit der Sarasdorf/T. SC im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Sarasdorf/T. SC alles andere als positiv. Gewinnen hatte bei Sarasdorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist der ASV Petronell zum SC Hof am Leithaberge, zeitgleich empfängt der Sarasdorf/T. SC den SC Au/L.

2. Klasse Ost: ASV Petronell – Sarasdorf/T. SC, 6:5 (3:2)

94 Stefan Boehm 6:5

84 Sebastian Vondal 5:5

81 Patrik Wisak 5:4

63 Mario Kopsa 4:4

60 Serhat Erol 3:4

49 Fabian Weber 3:3

43 Robert Schindler 3:2

40 Sandro Donau 2:2

38 Serhat Erol 2:1

10 Patrik Wisak 2:0

7 Mario Kopsa 1:0

