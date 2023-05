Fischamend dank Liljenberg Sieger gegen Stixneusiedl

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:27

2. Klasse Ost: Bei Fischamend gab es für den SV Stixneusiedl vor 300 Zuschauern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:2. Einen packenden Auftritt legte der ATSV Fischamend dabei jedoch nicht hin. Der Spitzenreiter hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Zwanzig Minuten lang belauerten sich beide Mannschaften. Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete dann Micael Luis Goncalves Liljenberg verantwortlich (22.). In der 31. Minute gelang Stixneusiedl der Ausgleich. Juray Török ließ sich als Torschütze feiern. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Liljenberg auf Seiten von Fischamend das 2:1 (45.). Obwohl dem ATSV Fischamend nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Stixneusiedl/Gallbrunn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Fischamend führt weiter die Tabelle an

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Fischamend 47 Zähler zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für den ATSV Fischamend, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält der SV Stixneusiedl den sechsten Tabellenplatz bei. Zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Stixneusiedl momentan auf dem Konto.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt der ATSV Fischamend den Sarasdorf/T. SC, während der SV Stixneusiedl am selben Tag gegen den SC Hof am Leithaberge Heimrecht hat.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 2:1 (2:1)

45 Micael Luis Goncalves Liljenberg 2:1

31 Juray Toeroek 1:1

22 Micael Luis Goncalves Liljenberg 1:0

