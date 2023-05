Wilfleinsdorf bei Sarasdorf/T. im Torrausch

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:21

2. Klasse Ost: Der USC Wilfleinsdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 70 Fans einen 7:1-Erfolg davon. Wilfleinsdorf setzte sich standesgemäß gegen den Sarasdorf/T. SC durch. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem USC Wilfleinsdorf beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Für das erste Tor sorgte Florian Edler. In der 14. Minute traf der Spieler der Gäste per Kopf ins Schwarze. Danach konnte auch der Gastgeber einige offensive Akzente setzen. Doch Laszlo Simon versenkte die Kugel freistehend zum 2:0 für Wilfleinsdorf (29.). Sandro Donau verkürzte für Sarasdorf später in der 39. Minute mit einem wuchtigen Abschluss unter die Latte auf 1:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Florian Keiblinger die Führung des USC Wilfleinsdorf aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Heimelf versuchte auch nach der Pause weiter nach vorne zu spielen, die Tore machten aber die Gäste. Für den nächsten Erfolgsmoment von Wilfleinsdorf sorgte Roland Kovacs (50.), ehe Ali Kemal Kaplanoglu das 5:1 markierte (75.). Der USC Wilfleinsdorf baute die Führung aus, indem Kovacs zwei Treffer nachlegte (83./90.). Wilfleinsdorf überrannte den Sarasdorf/T. SC förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Sarasdorf/T. bemüht, aber glücklos

Sarasdorf stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Ost und hat bereits 79 Gegentreffer kassiert. Der Gastgeber ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Wann bekommt Sarasdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USC Wilfleinsdorf gerät der Sarasdorf/T. SC immer weiter in die Bredouille. Der Sarasdorf/T. SC musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sarasdorf insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not des Sarasdorf/T. SC wird immer größer. Gegen Wilfleinsdorf verlor Sarasdorf bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Trotz des Sieges bleibt der USC Wilfleinsdorf auf Platz fünf. Wilfleinsdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für den USC Wilfleinsdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kommenden Donnerstag (17:00 Uhr) bekommt der Sarasdorf/T. SC Besuch vom SC Au/L. Am 20.05.2023 empfängt Wilfleinsdorf in der nächsten Partie den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: Sarasdorf/T. SC – USC Wilfleinsdorf, 1:7 (1:3)

90 Roland Kovacs 1:7

83 Roland Kovacs 1:6

75 Ali Kemal Kaplanoglu 1:5

50 Roland Kovacs 1:4

43 Florian Keiblinger 1:3

39 Sandro Donau 1:2

29 Laszlo Simon 0:2

14 Florian Edler 0:1

