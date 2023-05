Der SC Höflein bezwingt im Topspiel den ATSV Fischamend

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:16

2. Klasse Ost: Sagenhafte 700 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 2. Klasse Ost nicht entgehen lassen. Der SC Höflein behauptete sich mit einem 3:1-Sieg beim Tabellenführer ATSV Fischamend. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einer Nullnummer auseinandergegangen.

Nach 14 Minuten fanden die Heimsichen die erste Topchance vor und kamen auch danach zu einigen guten Möglichkeiten. In Minute 25 traf Rudolf Skrobak per Kopf nur die Stange. Aber auch der Tabellenführer hatte die Chance in Führung zu gehen, doch Luciano Pizzonia konnte ein geschenk der Höfleiner Hintermannschaft nicht nutzen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Patrik Adamek stellte die Weichen für Höflein auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem Elfmeter-Treffer zum 1:0 zur Stelle war. Jetzt erst recht, dachte sich Uros Ilic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (55.) - ebenfalls per Strafstoß. Nun ging das Spiel hin und her. Erst die Schlussminuten sollten die Entscheidung bringen. Maximilian Divljak brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SC Höflein über die Linie (82.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Rudolf Skrobak, der das 3:1 aus Sicht des Gasts perfekt machte (88.). Schließlich strich Höflein die Optimalausbeute gegen den ATSV Fischamend ein.

Höflein macht Titelkampf wieder spannend

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Fischamend 53 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 72 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Ost, allerdings fand der SC Höflein diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Der ATSV Fischamend baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt Höflein auf Platz zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SC Höflein ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. Höflein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Sechs Spiele ist es her, dass der SC Höflein zuletzt eine Niederlage kassierte.

Fischamend stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SC Edelstal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Höflein den USC Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SC Höflein, 1:3 (0:0)

88 Rudolf Skrobak 1:3

82 Maximilian Divljak 1:2

55 Uros Ilic 1:1

49 Patrik Adamek 0:1

