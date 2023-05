Rohrau/G. ringt Hainburg in die Knie

Details Montag, 22. Mai 2023 00:05

2. Klasse Ost: Etwa 90 Besucher kamen zum Spiel der 22. Runde nach Rohrau. Der SC Rohrau/G. und der FK Hainburg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Rohrau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte der SC Rohrau/Gerhaus bei Hainburg einen 3:0-Sieg eingefahren.

90 Zuschauer sahen, wie Arijan Sulimani das 1:0 (25.) für den SC Rohrau/G. markierte. Juraj Sedlacek beförderte das Leder zum 1:1 des FK Hainburg in die Maschen (36.). Berin Jashari stellte die Weichen für Rohrau auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das zweite Tor des FK Hainburg war Marek Brenkus verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:2 besorgte. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SC Rohrau/Gerhaus nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sulimani in diesem Spiel (77.). Letzten Endes ging der SC Rohrau/G. im Duell mit Hainburg als Sieger hervor.

Doppelpack von Sulimani ebnet den Weg

Rohrau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Rohrau/Gerhaus machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. In der Verteidigung des SC Rohrau/G. stimmt es ganz und gar nicht: 68 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Rohrau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten.

Kurz vor Saisonende besetzt der FK Hainburg mit neun Punkten den 13. Tabellenplatz. Der Gast musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FK Hainburg insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Hainburg bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am kommenden Freitag trifft der SC Rohrau/Gerhaus auf den SV Prellenkirchen, der FK Hainburg spielt am selben Tag gegen den SV Stixneusiedl/Gallbrunn.

2. Klasse Ost: SC Rohrau/Gerhaus – FK Hainburg, 3:2 (2:1)

77 Arijan Sulimani 3:2

65 Marek Brenkus 2:2

38 Berin Jashari 2:1

36 Juraj Sedlacek 1:1

24 Arijan Sulimani 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei