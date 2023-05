Der SC Rohrau/G. lässt sich vom SV Prellenkirchen überrumpeln

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:07

2. Klasse Ost: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Prellenkirchen und der SC Rohrau/Gerhaus vor 140 Zuschauern mit dem Endstand von 8:1. Prellenkirchen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Der Gastgeber hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 5:4-Hinspielsieg eingefahren.

Für den Führungstreffer des SV Prellenkirchen zeichnete Milan Sihelsky verantwortlich (14.). Peter Durica versenkte die Kugel zum 2:0 für Prellenkirchen (20.). Arijan Sulimani war zur Stelle und markierte das 1:2 des SC Rohrau/G. (25.). Die Freude des Gasts über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Erdem Yildirim (29., Elfmeter), Sihelsky (39.) und Stefan Szakacs (42.) ließen an der Dominanz des SV Prellenkirchen keinen Zweifel aufkommen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Fabian Hruby den Vorsprung von Prellenkirchen auf 6:1 (44.). Der SV Prellenkirchen dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Rohrau bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Durica gelang ein Doppelpack (47./58.), mit dem er das Ergebnis auf 8:1 hochschraubte. Schlussendlich setzte sich Pr.kirchen mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Kantersieg hält Prellenkirchen im Titelrennen

Der SV Prellenkirchen hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Rohrau/Gerhaus weiter die dritte Tabellenposition inne. Erfolgsgarant von Prellenkirchen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 80 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur dreimal gab sich der SV Prellenkirchen bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief Prellenkirchen konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Kurz vor Saisonende steht der SC Rohrau/G. mit 21 Punkten auf Platz zehn. In der Verteidigung von Rohrau stimmt es ganz und gar nicht: 76 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SC Rohrau/Gerhaus kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Der SC Rohrau/G. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Prellenkirchen ist am kommenden Dienstag zu Gast beim SC Au/L. Am 04.06.2023 empfängt Rohrau in der nächsten Partie den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – SC Rohrau/Gerhaus, 8:1 (6:1)

58 Peter Durica 8:1

47 Peter Durica 7:1

44 Fabian Hruby 6:1

42 Stefan Szakacs 5:1

39 Milan Sihelsky 4:1

29 Erdem Yildirim 3:1

25 Arijan Sulimani 2:1

20 Peter Durica 2:0

14 Milan Sihelsky 1:0

