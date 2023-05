Patzer des SC Hof/L. gegen Sarasdorf/T.

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:02

2. Klasse Ost: Etwa 75 Zuschauer kamen zum Spiel der 23. Runde nach Hof. Der SC Hof/L. steckte gegen Sarasdorf eine deutliche 3:6-Niederlage ein. Das Hinspiel hatte Hof/L. für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Mario Sowa markierte vor 85 Zuschauern die Führung für den Sarasdorf/T. SC (12.). Florin Pop nutzte die Chance für den SC Hof am Leithaberge und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Jan Bruna brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Sarasdorf über die Linie (55.). Sandro Donau erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 57 Minuten auf 3:1. Es folgte der Anschlusstreffer für den SC Hof/L. – bereits der zweite für Pop. Nun stand es nur noch 2:3 (62.). Für das 4:2 des Sarasdorf/T. SC zeichnete Serhat Erol verantwortlich (63.). Das 3:4 von Hof/L. bejubelte Raphael Nowak (67.). Die Vorentscheidung führten David Stojanovic (82.) und Erol (85.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Letzten Endes ging Sarasdorf im Duell mit dem SC Hof am Leithaberge als Sieger hervor.

Das Tabellenschlusslicht lässt aufhorchen

Der SC Hof/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält das Heimteam den elften Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von Hof/L. stimmt es ganz und gar nicht: 68 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SC Hof am Leithaberge musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Hof/L. insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Hof/L. die vierte Pleite am Stück.

Kurz vor Saisonende steht der Sarasdorf/T. SC mit neun Punkten auf Platz 14. Mit 91 Toren fing sich Sarasdorf die meisten Gegentore in der 2. Klasse Ost ein. Der Sarasdorf/T. SC bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und 18 Pleiten. Sarasdorf beendete die Serie von 13 Spielen ohne Sieg.

Der SC Hof am Leithaberge stellt sich am Sonntag (17:30 Uhr) beim SC Margarethen/M. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Sarasdorf/T. SC den SC Höflein.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – Sarasdorf/T. SC, 3:6 (1:1)

85 Serhat Erol 3:6

82 David Stojanovic 3:5

67 Raphael Nowak 3:4

63 Serhat Erol 2:4

62 Florin Pop 2:3

57 Sandro Donau 1:3

55 Jan Bruna 1:2

25 Florin Pop 1:1

12 Mario Sowa 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei