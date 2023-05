Höflein von Wilfleinsdorf nicht zu stoppen

Details Montag, 29. Mai 2023 00:04

2. Klasse Ost: Mit dem SC Höflein und dem USC Wilfleinsdorf trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für die Gäste schien Höflein aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende vor 200 Besuchern eine 0:3-Niederlage stand. Der SC Höflein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

In MInute 15 hatten die Heimischen die erste große Chance. Vor 200 Zuschauern markierte Maximilian Divljak das 1:0 für Höflein (23.). Wilfleinsdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den SC Höflein in die Kabinen. In Minute 51 vergaben die Gäste einen Elfmeter. Mario Marko beseitigte mit seinen Toren (81./86.) die letzten Zweifel am Sieg von Höflein. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gastgebern am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USC Wilfleinsdorf.

Titelkampf: Marko-Doppelpack sorgt für drei Punkte

Der SC Höflein behauptet nach dem Erfolg über Wilfleinsdorf den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Höflein ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur dreimal gab sich der SC Höflein bisher geschlagen. Höflein scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kurz vor Saisonende steht der USC Wilfleinsdorf mit 46 Punkten auf Platz fünf. Die gute Bilanz von Wilfleinsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USC Wilfleinsdorf bisher 14 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Wilfleinsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den SC Höflein ist der Sarasdorf/T. SC (Samstag, 17:30 Uhr). Der USC Wilfleinsdorf misst sich am selben Tag mit dem SC Edelstal (19:00 Uhr).

2. Klasse Ost: SC Höflein – USC Wilfleinsdorf, 3:0 (1:0)

86 Mario Marko 3:0

81 Mario Marko 2:0

23 Maximilian Divljak 1:0

