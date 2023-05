Zwei-Tore-Mann Kostic reicht Margarethen/M. gegen Petronell nicht

Details Montag, 29. Mai 2023 00:01

2. Klasse Ost: Petronell gewann das Sonntagsspiel gegen Margarethen/M. vor 110 Zuschauern mit 4:2. Auf dem Papier ging der ASV Petronell als Favorit ins Spiel gegen den SC Margarethen/M. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

In Minute elf hatten die Gastgeber die erste gute Möglichkeit. Nach 31 Minuten bejubelten die Heimischen die Führung durch Mario Kopsa, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Thomas Kostic nutzte die Chance für den SC Margarethen/M. und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Margarethen/M. führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das Spiel wurde gerade erst wieder angepfiffen, als Robert Schindler für den Ausgleich sorgte (46.). Patrik Wisak stellte die Weichen für Petronell auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Das 3:1 durch Stefan Böhm ließ den Gastgeber zum dritten Mal im Match jubeln (62.). Wisak legte in der 82. Minute zum 4:1 für den ASV Petronell nach. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 89. Minute machte Kostic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Petronell war jedoch weiterhin groß. Schließlich sprang für den ASV Petronell gegen Margarethen/M. ein Dreier heraus.

Duell im Tabellen-Mittelfeld geht an Petronell

Kurz vor Saisonende steht Petronell mit 34 Punkten auf Platz sieben. Der ASV Petronell verbuchte insgesamt acht Siege, zehn Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Petronell konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Der SC Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Margarethen/M. führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat der SC Margarethen/M. derzeit auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Margarethen/M. noch Luft nach oben.

Als Nächstes steht für den ASV Petronell eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den SC Au/L. Der SC Margarethen/M. empfängt parallel den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: ASV Petronell – SC Margarethen/M, 4:2 (0:1)

89 Thomas Kostic 4:2

82 Patrik Wisak 4:1

62 Stefan Boehm 3:1

52 Patrik Wisak 2:1

46 Robert Schindler 1:1

46 Thomas Kostic 0:1

