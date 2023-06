Prellenkirchen schießt gegen Stixneusiedl Tore am laufenden Band

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:01

2. Klasse Ost: Prellenkirchen erteilte dem SV Stixneusiedl vor rund 80 Besuchern eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den SV Prellenkirchen. Pr.kirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Stixneusiedl einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war der SV Stixneusiedl/Gallbrunn bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Prellenkirchen bereits in Front. Peter Durica markierte in der fünften Minute die Führung. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Durica schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Milan Sihelsky vollendete zum dritten Tagestreffer in der 56. Spielminute. Innerhalb weniger Minuten trafen Durica (66.) und Julian Pelzmann (72.). Damit bewies Prellenkirchen nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. In der Schlussphase gelang dem SV Stixneusiedl noch der Ehrentreffer (78.) durch Andreas Mörk. Lukas Patzschke gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Prellenkirchen (84.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Prellenkirchen Stixneusiedl 6:1.

Durica mit Dreierpack

Trotz der Niederlage belegt der SV Stixneusiedl/Gallbrunn weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Der SV Prellenkirchen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Mit 89 geschossenen Toren gehört der Gast offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Ost. Prellenkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Der SV Prellenkirchen kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Der SV Stixneusiedl ist am Sonntag (13:00 Uhr) beim SV Hundsheim zu Gast. Nächster Prüfstein für Prellenkirchen ist auf heimischer Anlage der ATSV Fischamend (Mittwoch, 20:00 Uhr).

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – SV Prellenkirchen, 1:6 (0:1)

84 Lukas Patzschke 1:6

78 Andreas Moerk 1:5

72 Julian Pelzmann 0:5

66 Peter Durica 0:4

56 Milan Sihelsky 0:3

50 Peter Durica 0:2

5 Peter Durica 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei