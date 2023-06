Zwei-Tore-Mann Garaj reicht Edelstal beim Wilfleinsdorf nicht

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:05

2. Klasse Ost: Für den SC Edelstal gab es in der Partie gegen den USC Wilfleinsdorf, an deren Ende vor 80 Besuchern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Wilfleinsdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Bereits das Hinspiel hatte der USC Wilfleinsdorf für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Edelstal bereits in Front. Lukas Garaj markierte in der ersten Minute die Führung. Das 1:1 von Wilfleinsdorf bejubelte Florian Keiblinger (12.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Mit einem schnellen Doppelpack (57./60.) zum 3:1 schockte Roland Kovacs den SC Edelstal. Mit dem zweiten Treffer von Garaj rückte der Gast wieder ein wenig an den USC Wilfleinsdorf heran (69.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Pedro Swoboda, der das 4:2 aus Sicht von Wilfleinsdorf perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte der USC Wilfleinsdorf gegen Edelstal einen Sieg.

Sieg Nummer 15 für Wilfleinsdorf

Wilfleinsdorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz.

Der SC Edelstal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Edelstal weiterhin den neunten Tabellenplatz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SC Edelstal die vierte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für den USC Wilfleinsdorf ist auf gegnerischer Anlage der FK Hainburg (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich Edelstal mit dem Sarasdorf/T. SC.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – SC Edelstal, 4:2 (1:1)

89 Pedro Swoboda 4:2

69 Lukas Garaj 3:2

60 Roland Kovacs 3:1

57 Roland Kovacs 2:1

12 Florian Keiblinger 1:1

1 Lukas Garaj 0:1

