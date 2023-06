Prellenkirchen gewinnt das Topspiel gegen Fischamend

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:04

2. Klasse Ost: Fischamend kehrte vom Auswärtsspiel gegen Prellenkirchen mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor 400 Zuschauern 1:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 1:0 einen Erfolg für den ATSV Fischamend bejubelt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Fabian Hruby stellte die Weichen für den SV Prellenkirchen auf Sieg, als er in Minute 46 eine Kopfball-Ablage von Lukas Patzschke übernahm und mit dem 1:0 zur Stelle war. In der Schlussphase konnten die Gäste aber ausgleichen. Florian Chilla versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz des Gastgebers zum 1:1. Für Prellenkirchen endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Francis Enguelle in der Nachspielzeit erfolgreich war. Prellenkirchens Erdem Yildirim sah nach 96 Minuten noch die Gelb-Rote Karte (Unsportlichkeit). Am Ende verbuchte der SV Prellenkirchen gegen Fischamend die maximale Punkteausbeute.

Held der Nachspielzeit: Enguelle trifft zum Sieg

Prellenkirchen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Der SV Prellenkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Prellenkirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage belegt der ATSV Fischamend weiterhin den ersten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Fischamend bisher 19 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Der ATSV Fischamend baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach dem SV Prellenkirchen stellt Fischamend mit 85 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Kommende Woche tritt Prellenkirchen beim USC Wilfleinsdorf an (Sonntag, 13:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der ATSV Fischamend Heimrecht gegen den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – ATSV Fischamend, 2:1 (0:0)

93 Francis Enguelle 2:1

78 Florian Chilla 1:1

46 Fabian Hruby 1:0

