Höflein schießt sich gegen Hof/L. an die Spitze

2. Klasse Ost: Über 150 Besucher wohnten dem vorletzten Saisonspiel bei. Bei Höflein holte sich der SC Hof/L. eine 1:6-Schlappe ab. Der SC Höflein setzte sich standesgemäß gegen Hof/L. durch. Im Hinspiel hatte Höflein den SC Hof am Leithaberge mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Der SC Hof/L. geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Rudolf Skrobak das schnelle 1:0 für den SC Höflein erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Marek Duben den Vorsprung von Höflein auf 2:0. Nach einer guten halben Stunde rettete die Querlatte die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer. Patrik Adamek schraubte das Ergebnis aber in der 23. Minute mit dem 3:0 für den Ligaprimus in die Höhe. Julian Kruckenfellner schoss die Kugel zum 1:3 für Hof/L. über die Linie (29.). Noch vor der Halbzeit legte Duben seinen zweiten Treffer nach (43.). Der SC Höflein gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für den nächsten Erfolgsmoment der Gastgeber sorgte Skrobak (50.), ehe Mihajlo Dardic das 6:1 markierte (86.). Insgesamt reklamierte Höflein gegen den SC Hof am Leithaberge einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Höflein vor der letzten Runde in Pole Position

Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SC Höflein 60 Zähler zu Buche. Wer Höflein besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 20 Gegentreffer kassierte der SC Höflein.

Durch diese Niederlage fällt der SC Hof/L. in der Tabelle auf Platz elf zurück. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 33 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und sechs Unentschieden sind die Aussichten von Hof/L. alles andere als positiv.

Mit 60 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Höflein eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Hof am Leithaberge nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Als Nächstes steht für den SC Höflein eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen den SC Margarethen/M. Der SC Hof/L. tritt einen Tag später daheim gegen den SC Edelstal an.

2. Klasse Ost: SC Höflein – SC Hof am Leithaberge, 6:1 (4:1)

86 Eigentor durch Mihajlo Dardic 6:1

50 Rudolf Skrobak 5:1

43 Marek Duben 4:1

29 Julian Kruckenfellner 3:1

23 Patrik Adamek 3:0

15 Marek Duben 2:0

8 Rudolf Skrobak 1:0

