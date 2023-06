Höflein schießt sich gegen Margarethen/M. zum Titel

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

2. Klasse Ost: Der SC Höflein gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte vor 300 Zuschauern mit 6:1 gegen den SC Margarethen/M. Höflein ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Der Spitzenreiter hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Mario Marko war gleich zweimal zur Stelle (20./26., Elfmeter). Vor 300 Zuschauern markierte Patrik Adamek das 3:0 (28.). Der dominante Vortrag des SC Höflein im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit Toren von Maximilian Divljak (46./63.) und Adamek (49.) zeigte Höflein weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Dominic Hiller erzielte in der 71. Minute den Ehrentreffer für Margarethen/M. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SC Höflein bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Höflein feiert den Meistertitel!

Der SC Margarethen/M. beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich beim Heimteam wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 76 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Margarethen/M. schnitt insgesamt mäßig ab. Sechs Siege und acht Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Für den SC Margarethen/M. endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet Margarethen/M. schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Höflein die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Ost feiern. Der SC Höflein bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass Höflein unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 88:21 dasteht. Niederlagen hatten für den SC Höflein im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur dreimal ging Höflein punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, dreimal spielte der SC Höflein unentschieden. Höflein scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

2. Klasse Ost: SC Margarethen/M. – SC Höflein, 1:6 (0:4)

71 Dominic Hiller 1:6

63 Maximilian Divljak 0:6

49 Patrik Adamek 0:5

46 Maximilian Divljak 0:4

28 Patrik Adamek 0:3

26 Mario Marko 0:2

20 Mario Marko 0:1

