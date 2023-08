ASK Kleinneusiedl lässt es gegen Sarasdorf/S. richtig krachen

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

2. Klasse Ost: Rund 150 Zuschauer kamen nach Kleinneusiedl um das erste Spiel der Saison gegen Sarasdorf / Stixneusiedl zu verfolgen. Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SG Sarasdorf / Stixneusiedl.

Andreas Lunzer stellte die Weichen für den ASK Kleinneusiedl auf Sieg, als er in Minute drei mit dem 1:0 zur Stelle war. Nur drei Minuten später jubelten die Gastgeber erneut. Für das 2:0 und 3:0 war Christoph Murr verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (6./32.). Der Sarasdorf / Stixneusiedl ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Kleinneusiedl.

Murr mit Doppelpack

Die Gäste konnten zumindest den Rückstand verkürzen. Für das 1:3 von Sarasdorf / Stixneusiedl zeichnete Christoph Ackermann verantwortlich (77.). Die Gastgeber ließen den Vorsprung in der 89. Minute aber wieder anwachsen. Mehmet Yildiz feierte seinen Treffer zum 4:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter reklamierte der ASK Kleinneusiedl gegen den SG Sarasdorf / Stixneusiedl einen ungefährdeten Heimerfolg und damit drei Punkte zum Saisonstart für sich.

Kommende Woche tritt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa beim ASV Petronell an (Samstag, 17:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt der Sarasdorf / Stixneusiedl Heimrecht gegen den FK Quick Logistics Hainburg.

2. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – SG Sarasdorf / Stixneusiedl, 4:1 (3:0)

89 Mehmet Yildiz 4:1

77 Christoph Ackermann 3:1

32 Christoph Murr 3:0

6 Christoph Murr 2:0

3 Andreas Lunzer 1:0

