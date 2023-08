Nach 3:0-Rückstand: Eigentor sichert Hainburg gegen Sarasdorf/Stixneusiedl den Sieg

Details Samstag, 19. August 2023 00:02

2. Klasse Ost: Vor etwa 90 Zuschauern kam es zum Duell der SG Sarasdorf / Stixneusiedl und dem FK Hainburg. Die SG Sarasdorf / Stixneusiedl und der FK Quick Logistics Hainburg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams nur ab. Ein Doppelpack brachte den FK Hainburg in eine komfortable Position: Matthias Hofer war gleich zweimal zur Stelle (22./28.).

22. min. Schneller Konter, Roland Kovacs schickt Matthias Hofer, der überhebt den Goalie aus 25 m, der Ball geht an die rechte Stange, kullert aber hinter die Linie. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Die Gastgeber drückten nun auf das Tempo und kamen ein ums andere Mal gefährlich zum Abschluss. Mit dem 3:0 durch Jozef Hovan schien die Partie bereits in der 38. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Hainburg hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Nach 3:0-Führung: Niederlage in letzter Minute

Serhat Erol beförderte das Leder zum 1:3 des Sarasdorf / Stixneusiedl in die Maschen (49.). Einige Minuten vor dem Ende verkürzte der Gastgeber durch Juray Török auf 2:3 (84.). Nur zwei Minuten später sorgte Johann Pany für den 3:3-Ausgleich. Was ist schlimmer als ein Eigentor? Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in Rückstand zu geraten. Stefan Müllner gelang dieses Kunststück, sodass der FK Quick Logistics Hainburg kurz vor dem Abpfiff in Führung ging (91.).

Was für ein Finish! Schneller Konter der Gäste, Philipp Anton läuft alleine aufs Tor, schießt den Goalie an, der Ball prallt retour, einem Spieler der Heimischen im Lauf genau auf den Unterschenkel, von dort geht der Ball ins linke untere Eck. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und der SG Sarasdorf / Stixneusiedl deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der Sarasdorf / Stixneusiedl noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Nach 26 Spielen in der vergangenen Saison fand sich Sarasdorf / Stixneusiedl auf dem 14. Rang wieder.

Für den FK Hainburg steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Trotz der drei Zähler machte Hainburg im Klassement keinen Boden gut. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der FK Quick Logistics Hainburg derzeit auf dem siebten Rang.

Kommende Woche tritt der SG Sarasdorf / Stixneusiedl beim SC Edelstal an (Sonntag, 17:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der FK Hainburg Heimrecht gegen den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SG Sarasdorf / Stixneusiedl – FK Quick Logistics Hainburg, 3:4 (0:3)

91 Eigentor durch Stefan Muellner 3:4

86 Johann Pany 3:3

84 Juray Toeroek 2:3

49 Serhat Erol 1:3

38 Jozef Hovan 0:3

28 Matthias Hofer 0:2

22 Matthias Hofer 0:1

